في أول مشروع من نوعه.. بدء التوثيق لحفظ وتسجيل سلالات الإبل في المملكة بمنصة “وثقها” الإلكترونية

بدأ مُلاّك الإبل في المملكة رحلة توثيق وحفظ سلالات الإبل في أوّل مشروع من نوعه، من خلال منصّة “وثقها” الإلكترونية العائدة لنادي الإبل.
ويتيح المشروع توثيق جميع المعلومات الخاصة بالإبل، ومن بينها الحمض النووي “DNA” بوصفه واحداً من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية.
ويشرف نادي الإبل ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على المنصّة من ناحيتين فنيّة وإكلينيكية، وتعمل “وثقها” في المرحلة الأولى بالتوجه نحو الإبل التي تكتسب صفة “مزاين” المشاركة في مهرجانات النادي.
وتكون المرحلة الثانية بتوثيق جميع الإبل في المملكة لحفظ سلالاتها، وسيكون الحصول على توثيق السلالة شرطاً لدخول مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة.
وتقود الخدمة الجديدة إلى أهمية حفظ سلالة الإبل وتسلسل شجرتها من أجل البائع والمالك والمحافظة على السلالات العريقة والنادرة من بين 11 فصيلة DNA مختلفة في الإبل مع التوسّع في فصائل أكثر في مرحلة لاحقة.
وسيمنح كل مالك موثّق بطاقة للمتن الواحد من الذكر أو الأنثى تحتوي على المعلومات اللازمة مع تفاصيل الخصائص وتعريف التنقّل. وفق “أخبار 24”.
ويرتكز نادي الإبل في المنصة الإلكترونية على أن يكون هو الرائد عالمياً في تنظيم سلالات الإبل وتوثيق سجلاتها، إذ بنت “وثقها” قاعدة بيانات يتوزّع فيها الربط الوراثي بين جميع السلالات مع بث دراسة علمية مقارنة بين السلالات العربية الأصيلة والسلالات المستوردة.