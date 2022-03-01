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جديد المحليات > بارتفاع 7% تقريباً عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 9.4 مليار ريال عبر نقاط البيع
01/03/2022   7:47 م

بارتفاع 7% تقريباً عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 9.4 مليار ريال عبر نقاط البيع

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استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (20 – 26 فبراير)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9.4 مليار ريال عبر 120.5 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 6.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي 1.49 مليار ريال، تلاه الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بنحو 1.42 مليار ريال، ثم الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.33 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون 947.06 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و669.13 مليون ريال على الصحة، و627.98 مليون ريال على الملابس والأحذية، و622.25 مليون ريال على محطات الوقود، و483.82 مليون ريال على النقل، و353.95 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.

كما أنفقوا 353.72 مليون ريال على الأثاث، و257.17 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و249.02 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و237.39 مليون ريال على الفنادق، و183.93 مليون ريال على المجوهرات، و970.7 ألف ريال على الاتصالات، و650.31 ألف ريال على المنافع العامة، و500.77 ريال على التعليم.

بارتفاع 7% تقريباً عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 9.4 مليار ريال عبر نقاط البيع

جديد المحليات
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