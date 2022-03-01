أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق مبادرة “مواردنا تطوع”.

وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى استثمار مرافق الوزارة وتفعيل دور منسوبيها في التطوع الاحترافي وتسخير خبراتهم وكفاءاتهم لمختلف فئات المجتمع.

ودعا المهتمين لحضور المبادرة لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجههم، سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الورش التدريبية أو الاستشارات الفردية. وفق “أخبار 24”.

وتقام المبادرة في مدينة الرياض يوم (السبت) الموافق 5 مارس 2022م خلال الفترة من 10 صباحاً إلى 1 مساءً.