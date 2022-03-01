بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، رئيس قبرص الرئيس نيكوس أناستاسياديس.
وأُجريت لرئيس قبرص مراسم الاستقبال الرسمية، بعد ذلك عقد ولي العهد معه جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس القبرصي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية #الإخبارية pic.twitter.com/reTIYO4Rjv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2022
وفق “أخبار 24”.