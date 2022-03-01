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جديد المحليات > بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية
01/03/2022   7:47 م

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، رئيس قبرص الرئيس نيكوس أناستاسياديس.

وأُجريت لرئيس قبرص مراسم الاستقبال الرسمية، بعد ذلك عقد ولي العهد معه جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قبرص ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية

جديد المحليات
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