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جديد المحليات > تكليف وائل الذياب متحدثًا رسميًا لـ”المواصفات”
01/03/2022   7:47 م

تكليف وائل الذياب متحدثًا رسميًا لـ”المواصفات”

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كلّف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعد القصبي، مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية، المهندس وائل بن عبد الرحمن الذياب، متحدثًا رسميًا للهيئة إضافة إلى مهام عمله.

ويأتي القرار امتدادًا لحرص الهيئة على مد جسور التواصل والتفاعل مع الجمهور والرد على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها.

وحصل الذياب على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، إلى جانب حصوله على شهادات مهنية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، كما أسهم في تمثيل الهيئة على المستوى الإعلامي منذ عام 2017، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.

تكليف وائل الذياب متحدثًا رسميًا لـ”المواصفات”

جديد المحليات
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