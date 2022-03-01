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جديد المحليات > تمكن من المشي بعد إصابته بشلل نصفي.. “الصحة” تستعرض حالة مريض استفاد من المستشفى الافتراضي
01/03/2022   11:14 م

تمكن من المشي بعد إصابته بشلل نصفي.. “الصحة” تستعرض حالة مريض استفاد من المستشفى الافتراضي

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استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، حالة لمريض استفاد من المستشفى الافتراضي، والذي تم الإعلان عنه أمس.

وأوضحت أن الحالة لشخص يُدعى “العم عبدالخالق” ويقيم في الباحة، ويبلغ من العمر 76 عامًا، كان يعاني من جلطة دماغية سببت شللًا نصفيًا في الجهة اليسرى من الجسم وتلعثما في الكلام.

وأضافت أنه خضع للعلاج بمعرفة الطبيب محمد الجهني المقيم في الرياض، وتلقى الرعاية الصحية عن بعد من خلال استشاري بمستشفى صحة الافتراضي. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه تمكن في وقت قياسي من المشي، كما تحسن الكلام بعد إتمام البرنامج العلاجي.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل، قد دشّن مستشفى صحة الافتراضي، والذي يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الصحة

تمكن من المشي بعد إصابته بشلل نصفي.. “الصحة” تستعرض حالة مريض استفاد من المستشفى الافتراضي

جديد المحليات
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