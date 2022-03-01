“التجارة”: اعتباراً من اليوم.. شطب السجلات التجارية إلكترونيًا وبشكل فوري

أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) سيتمكن أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات، والسجلات الفرعية للشركات، من شطبها إلكترونيًا وبشكل فوري.
وأوضحت أنه يتم شطب السجلات بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وُجدت) دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب، مبينة أن إجراءات شطب السجلات الرئيسية للشركات تتطلب إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، مبينة أنه يمكن شطب السجل من خلال الرابط.
وأبانت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكّن أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسميا خلال شطب السجل، وفي حال تطلب الأمر مراجعات للجهات الأخرى فإن ذلك يكون لاحقا لخطوة شطب السجل. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقا كانت تتطلب عددا من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة، مثل سداد الرسوم الضريبية، وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل، ونقل خدمات العمالة، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الآلية الجديدة لشطب السجلات التجارية إلكترونيًا، من خلال مقطع فيديو.
اعتبارًا من اليوم ..
آلية جديدة لتسهيل شطب السجلات التجارية إلكترونيًا:
💻 فوريًا بخطوة واحدة إلكترونية لسجلات المؤسسات والفرعية للشركات، ودون مراجعة أي جهة أخرى ..
وفي حال وجود تراخيص أو عمالة أو التزامات لجهات أخرى، تواصل معهم لإنهاء متطلباتهم. pic.twitter.com/24Oc4XcBLq
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) March 1, 2022