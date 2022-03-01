بالفيديو.. وكيل “النقل” يوضح آلية تعويض المتضررين من سوء الطرق

أوضح وكيل وزارة النقل للتشغيل، المهندس طارق الشامي، آلية تعويض من تضرر بسبب سوء حالة الطرق.
وقال، خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إنه في حال حدوث ضرر يجب أن يقوم الشخص بالإبلاغ عن الموقع عبر تطبيق 938، ثم مراجعة الفرع واصطحاب أي تقارير من الجهات المعنية مثل أمن الطرق أو المرور.
وأضاف أنه بعد ذلك تتم محاسبة المقاول المسؤول عن الخطأ المؤدي للضرر، ثم يُعوّض المتضرر عن ذلك.
#الشارع_السعودي | وكيل وزارة النقل للتشغيل المهندس طارق الشامي يوضح آلية التعويض لمن تضرر بسبب سوء الطرق. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cFe28unMsh
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) February 28, 2022
وفق “أخبار 24”.——–