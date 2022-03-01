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جديد المحليات > بالفيديو.. وكيل “النقل” يوضح آلية تعويض المتضررين من سوء الطرق
01/03/2022   11:14 م

بالفيديو.. وكيل “النقل” يوضح آلية تعويض المتضررين من سوء الطرق

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أوضح وكيل وزارة النقل للتشغيل، المهندس طارق الشامي، آلية تعويض من تضرر بسبب سوء حالة الطرق.

وقال، خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إنه في حال حدوث ضرر يجب أن يقوم الشخص بالإبلاغ عن الموقع عبر تطبيق 938، ثم مراجعة الفرع واصطحاب أي تقارير من الجهات المعنية مثل أمن الطرق أو المرور.

وأضاف أنه بعد ذلك تتم محاسبة المقاول المسؤول عن الخطأ المؤدي للضرر، ثم يُعوّض المتضرر عن ذلك.

وفق “أخبار 24”.——–

بالفيديو.. وكيل “النقل” يوضح آلية تعويض المتضررين من سوء الطرق

جديد المحليات
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