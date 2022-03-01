“الحقيل” يطلق “المؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسية وبرنامجي “دعم المطورين” و”تحويل المقاولين”

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الثلاثاء)، “المؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسية وبرنامجي “دعم وتمكين المطورين العقاريين” و”تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين”، وذلك خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس”، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكد الحقيل على دور التنظيمات والبرامج التي عملت عليها الوزارة لترتيب السوق العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا أن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم.
وأوضح أن المؤشر الإيجاري يستهدف مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى. وفق “أخبار 24”.
وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية “سكني” و”المستشار العقاري” و”إيجار” في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية.
يذكر أن المعرض يتضمن عددا من الفعاليات، تشمل 10 ورش عمل تستعرض دور الأنظمة والتشريعات في تنمية سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وجهود برنامج الإسكان، في تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضخ الوحدات السكنية المتنوعة بجودة عالية وسعر مناسب.