شاهد.. فنان تشكيلي يبدع في رسم المساكن الشعبية القديمة بجازان في لوحات.. ويصف طريقة بنائها

استثمر الفنان التشكيلي قالب الدلح هوايته في الرسم بعد تقاعده، ما جعله يخرج بلوحات فنية مميزة تحاكي الطبيعة البدائية والتراث القديم.
وقال الفنان التشكيلي الدلح إنه يمارس هواية الرسم منذ تدريسه لمادة التربية الفنية، وبعد تقاعده أصبح لديه متسع من الوقت جعله يع-ود مجددًا لممارسة الرسم، مبينًا انه شارك في عدد من المعارض التشكيلية المحلية بالرياض، وأبها، وجازان، وبعض المعارض الدولية عن بعد.
وأضاف الدلح أنه مهتم بالتراث، حيث قام برسم لوحة تجسد مراحل السكن في الحياة القديمة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المرحلة الأساسية لبناء المساكن قديمًا “العشة” تعتمد على صاحب المبنى في إحضار متطلبات البناء من جريد ودوم وغيرهما، ويتم بناؤها حتى تكتمل وتوضع القرعينة وتُثبت في أعلى العشة.
وبين أنه يتم بعد بناء العشة وجود الغشو، وهو تلبيس العشة من الخارج بالقش، حتى تصبح جاهزة لسكن الأسرة بعد تجهيزها بالأثاث الشعبي من كراسي وزنابيل وغيرها.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الدلح أنه في الوقت الحالي وبعد دخول عجلة التنمية بمنطقة جازان في التسعينات الهجرية، بدأ الناس يتخلصون من العشة وبناء منازل شعبية أكثر أمانًا من النيران، وحتى ما وصلنا إليه من مبانٍ من الحجارة والرخام، مبينًا أن العشة تُعد رمزًا لتراث المنطقة، ومن لديه المساحة في مسكنه يبنيها كتراث شعبي.