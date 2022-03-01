أمانة منطقة الرياض: يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم من وقت المغرب حتى 7 صباحًا.. وهذه عقوبة المخالفين

أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أنه يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم بعد أذان المغرب حتى السابعة صباحًا.
وأكدت أن المنع يهدف إلى الحفاظ على هدوء الأحياء السكنية وراحة السكان.
وأشارت إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين بعقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال، موضحة أنها تستقبل البلاغات في هذا الصدد عبر مركز الأمانة 940.
10 آلاف ريال عقوبة مالية تنتظر المخالفين..
يُمنع تنفيذ أعمال البناء أو الهدم من بعد أذان المغرب حتى الساعة الـ7 صباحًا حفاظًا على هدوء أحيائنا السكنية وراحة السكان الأعزاء.. pic.twitter.com/dWHv22eh7e
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 1, 2022
وفق “أخبار 24”.