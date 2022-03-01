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جديد المحليات > أمانة منطقة الرياض: يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم من وقت المغرب حتى 7 صباحًا.. وهذه عقوبة المخالفين
01/03/2022   11:12 م

أمانة منطقة الرياض: يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم من وقت المغرب حتى 7 صباحًا.. وهذه عقوبة المخالفين

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أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أنه يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم بعد أذان المغرب حتى السابعة صباحًا.

وأكدت أن المنع يهدف إلى الحفاظ على هدوء الأحياء السكنية وراحة السكان.

وأشارت إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين بعقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال، موضحة أنها تستقبل البلاغات في هذا الصدد عبر مركز الأمانة 940.

وفق “أخبار 24”.

أمانة منطقة الرياض: يُمنع تنفيذ أعمال البناء والهدم من وقت المغرب حتى 7 صباحًا.. وهذه عقوبة المخالفين

جديد المحليات
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