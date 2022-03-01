إزالة أكثر من 1.2 مليون كيلوجرام من المخلفات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

كشفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن إزالتها أكثر من مليون و259 ألف كيلوجرام من المخلفات في أرجاء المحمية خلال المدة الماضية.
وأوضحت أن ذلك ضمن مبادرات النظافة الشاملة التي تطلقها الهيئة على فترات زمنية مختلفة تحت مسمى “لتتنفس”، وبمشاركة عدد من الجمعيات البيئية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع المحلي.
وأكدت أن النفايات المزالة كانت عبارة عن 183,7 ألف كيلوجرام من البلاستيك، و31 ألف كيلوجرام من المطاط، و26,6 ألف كيلوجرام من الحديد، و12,8 ألف كيلوجرام من الخشب.
وأشارت إلى أن مجموع المخلفات العامة المزالة من المحمية بلغ 1,005 مليون كيلوجرام، لافتة إلى أن هذه الحملات تنبع من رؤيتها في المحافظة على الحياة الفطرية في المحمية لضمان أن يستمتع بها جيل اليوم وأجيال المستقبل.
وقدمت الهيئة الشكر للمشاركين في مبادرة “لتتنفس” من منسوبي الهيئة، والمجتمع المحلي، والجماعات التطوعية والرابطات والجمعيات البيئية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن ذلك يُعد إسهاما فاعلا للنهوض بالتنمية المستدامة، وصورة جليّة للوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية لدى المشاركين تجاه الوطن وثرواته الطبيعية.