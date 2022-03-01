جوائزها أكثر من مليون ريال.. “الصحة” تطلق حملة جائزة وعي في موسمها الخامس

أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، حملة جائزة وعي 2022 في موسمها الخامس، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال، تحت شعار “اتفق العرب على وعي”.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.
وفي هذا العام سيكون المجال مفتوحًا ومتاحاً للعالم العربي للمشاركة في مسارات الجائزة وهي: الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والإنفوجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الأفكار الإبداعية، وهو المسار الذي تمت إضافته لهذا الموسم. وفق “أخبار 24”.
وستبدأ مرحلة استقبال المشاركات للجائزة من 6 / 3 / 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من هذه الجائزة إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.