طقس اليوم.. سماء غائمة وارتفاع في درجات الحرارة وأمطار رعدية متوقعة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود اليوم (الأربعاء) سماء غائمة جزئياً، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.