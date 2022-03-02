روى وكيل وزارة الإعلام سابقًا الدكتور علي عبدالعزيز الخضيري، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك فهد بعد نقل جلسة سرية لمجلس الوزراء على الهواء بطريق الخطأ.
وأوضح الخضيري خلال لقائه في برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في إحدى جلسات مجلس الوزراء المنقولة على الهواء مباشرة، استمر نقل الجلسة العلنية حتى دخلت في السرية ونقل منها 5 دقائق عن طريق الخطأ، منوها إلى أن الجلسة السرية كانت امتدادًا لمناقشة الميزانية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الملك فهد علم بالواقعة وأمر بالتحقيق فيها، حيث تبين لاحقًا أن الإذاعة لم تكن هي المسؤولة عن الخطأ وإنما اتضح أن الصوت لم ينقطع عن الميكروفونات المثبتة بالديوان، وكان لا بد من قطع الصوت من المصدر لإيقاف التسجيل، لافتًا إلى أن الملك فهد قابله بعدها وشجعه وأخبره بأن الموضوع انتهى.
د.علي عبدالعزيز الخضيري يكشف تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك فهد (رحمه الله) بعد نقل الجلسة السرية لمجلس الوزراء على الهواء بطريق الخطأ@alkhudairi_ali@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/LOyTSDAfOW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 1, 2022