تعرّف على مزايا خدمة الدفع الإلكتروني من منصة “اعتماد”

أوضح الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية “اعتماد”، أن نظام خدمة الدفع الإلكتروني للمنصة يساهم في توفير الجهد وتعزيز كفاءة وموثوقية المنصات الحكومية الرقمية بما يثري تجربة المستفيدين.
وأضاف الحساب أن الدفع الإلكتروني هي خدمة تحصيل تسهل على مستفيدي الجهات الحكومية من دفع رسوم الخدمات والفواتير الحكومية على منصات الجهات الحكومية الرقمية حيث تتوفر خيارات دفع متعددة.
وأشار إلى مزايا خدمة الدفع الإلكتروني، والتي تتمثل في تحسين تجربة المستخدم، والتسهيل على المواطنين في تسديد الخدمات والفواتير الحكومية، إلى جانب توفير التحصيل الإلكتروني على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الخدمة تسهل على الجهات في المطابقة الإلكترونية بين الخدمات المنفذة والإيرادات المحصلة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف لكافة الأجهزة الحكومية والمستفيدين، وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية أو مدى أو أجهزة الدفع الآلي.