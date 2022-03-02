وثق الإعلامي والمصور عاقل العنزي، من محافظة العلا صباح اليوم (الثلاثاء)، تجربة المناطيد في العلا، والتي تعد من أجمل الفعاليات التي تقدمها لزوارها للتمتع برحلة لا مثيل لها في سماء العلا والتحليق بين السحاب.
وبين العنزي أن رحلة المناطيد تختلف مدتها بحسب طلب كل شخص، مشيرًا إلى أن الأسعار تتفاوت من 30 حتى 500 ريال.
وقال إن تجربة المناطيد توفر للزوار فرصة لمشاهدة معالم العلا من السماء في صورة مميزة، حيث يستطيع الزائر مشاهدة المناظر الخلابة عند شروق الشمس وسطو أشعتها اللامعة على كافة بقاع العلا، والاستمتاع بمشاهدة التشكلات الصخرية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف العنزي أن المناطيد تشكل فوانيس معلقة في الليل وتضيء عتمة سماء العلا، في مشهد فني يخطف الأنظار.