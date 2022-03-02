“الانضباط” تُغرم ثلاثي “الهلال” و”ضمك” و”التعاون”.. ورئيس “الفيصلي”

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج مبلغ 20 ألف ريال لدخوله أرضيه الملعب عقب نهاية مباراة فريقه أمام نظيره الباطن.
وغرمت لجنة الانضباط، بحسب بيان صادر اليوم (الثلاثاء)، لاعب الهلال مصعب الجوير مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس خلال مباراة الحزم.
ونوهت اللجنة، إلى أنها غرمت كذلك لاعب نادي ضمك دوماجوش أنتوليتش مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي؛ لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الرائد، كما غرمت لاعب التعاون سليمان هزازي بالعقوبة ذاتها بسبب اللعب العنيف ضد لاعب الطائي. وفق “أخبار 24”.