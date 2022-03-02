بالفيديو.. “أمانة العاصمة المقدسة” تواصل أعمال تأهيل 23 نفقًا رئيسيًا في مكة المكرمة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تأهيل أكثر من 20 نفقاً رئيسياً بمكة المكرمة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من التأهيل المقسمة لأربع مجموعات من الأنفاق.
وأوضح مدير إدارة تشغيل وصيانة الأنفاق بأمانة العاصمة المقدسة، حمزة خفاجي، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن هذه الأنفاق تربط مكة المكرمة بالحرم المكي، مضيفا أنه تم اعتماد 80 مليون ريال لتأهيل نحو 23 نفقا.
وأضاف أن أعمال التأهيل تشمل استبدال مراوح التهوية المتهالكة والقديمة، وتأهيل أنظمة إطفاء الحريق، بالإضافة لتركيب كاميرات مراقبة. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن أعمال التأهيل تشمل أيضا معالجة الشروخ الموجودة بالأنفاق، وينفذها مقاولون متخصصون باستخدام مواد خاصة بالأنفاق، منوها بأن مدة المشروع عامان، انقضى منها 40% من إجمالي المدة المحددة.
أمانة العاصمة المقدسة تقوم بتأهيل أكثر من 20 نفقاً رئيسياً بـ #مكة_المكرمة.. شاهد التفاصيل
عبر:@Hisham_Khayyat pic.twitter.com/0YTKkVNorw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 2, 2022