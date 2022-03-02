الجامعات السعودية تتقدم في تصنيف “تايمز” الدولي لأفضل جامعات العالم

أحرزت الجامعات السعودية تقدما خلال العام الحالي، وارتفع عددها إلى 15 جامعة في تصنيف التايمز الدولي للجامعات العريقة 2022م.
وصنفت المملكة في المركز الأول عالميًا بنسبة التحسن في الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35%، وبلغ عدد الجامعات السعودية في تصنيف أفضل الجامعات العالمية في عام 2020 نحو 7 جامعات، وارتفع هذا العدد إلى 10 جامعات في العام الماضي، ووصل العام الحالي إلى 15 جامعة.
كما ارتفع عدد الجامعات السعودية التي دخلت في تصنيف أفضل الجامعات الناشئة في العالم الأقل من 50 عاما إلى 12 جامعة بعدما بلغ عددها العام الماضي7 جامعات فقط. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تصنيف “تايمز” الدولي يعد أكبر تصنيف على مستوى العالم، ويضم أكثر من 1600 جامعة من 99 دولة حول العالم.