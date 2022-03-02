مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

أعلنت وزارة الصحة أن الـ24 ساعة الماضية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وكذلك الأمر بالنسبة للحالات الحرجة وحالات الوفاة.
وأظهر التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة تسجيل 476 إصابة جديدة بكورونا بانخفاض قدره 87 حالة عن يوم أمس، ليستمر منحنى الإصابات في النزول بعدما صعد بشكل طفيف لمدة يومين هذا الأسبوع.
كما سجل إجمالي الحالات الحرجة 522 حالة، بانخفاض قدره 32 حالة عن أمس (الثلاثاء)، لتواصل انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
بدورها شهدت حالات الوفاة انخفاضاً ملحوظاً عن الأيام الماضية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة فقط، بعدما سجلت معدلات حالتين وثلاث حالات وفاة خلال الأيام الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9002 منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ولاتزال حالات التعافي من مرض كوفيد 19 عند مستوى مرتفع، حيث وصلت إلى 719 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 725107 حالات، من أصل 746066 إصابة بالفيروس.