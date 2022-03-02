سهم أرامكو يسجل 42.65 ريال كأعلى سعر له منذ الإدراج

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بسوق الأسهم السعودي، خلال جلسة اليوم (الأربعاء)، أعلى سعر له منذ الإدراج حيث بلغ 42.65 ريال.
ويتداول سهم “أرامكو السعودية” في جلسة اليوم على ارتفاع بأكثر من 2%، وبتداولات بلغت نحو 12 مليون سهم حتى الآن.
وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لشركة “أرامكو السعودية” إلى نحو 8.53 تريليون ريال، بما يعادل 2.27 تريليون دولار. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت خلال تعاملات اليوم مستوى 111 دولارا للبرميل، مع استمرار التوترات في شرق أوروبا في ظل تغليظ الدول الغربية عقوباتها على روسيا ردًا على غزو أوكرانيا.