نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الدماغ عند الأطفال وطرق الوقاية منه
02/03/2022   3:51 م

“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الدماغ عند الأطفال وطرق الوقاية منه

+ = -
651

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض الإصابة بسرطان الدماغ عند الأطفال، الذي يحدث نتيجة نمو خلايا غير طبيعية في دماغ الطفل أو الأنسجة القريبة منه، كما أنه يعد من أشهر أنواع السرطانات انتشارًا بين الأطفال.

وذكرت أن أعراضه تشمل صداعا متكررا، وضغطا متزايدا في الرأس، وغثيانا، ومشاكل في الرؤية، ويعتمد علاج المرض على نوع الورم وحجمه وموقعه وعمر الطفل وحالته الصحية.

وأضافت أن طرق العلاج تشمل العلاج الكيميائي، والعلاج الدوائي الموجه، وإعادة التأهيل، والجراحة، والعلاج الإشعاعي، في حين يمكن الوقاية منه من خلال رفع مناعة الطفل، وتجنب تعرض الطفل للأشعة بشكل كبير، ومتابعة الطبيب إذا كان الطفل يعاني متلازمة أو خللا جينيا وراثيا. وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الدماغ عند الأطفال وطرق الوقاية منه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200912.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.