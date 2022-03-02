“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الدماغ عند الأطفال وطرق الوقاية منه

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض الإصابة بسرطان الدماغ عند الأطفال، الذي يحدث نتيجة نمو خلايا غير طبيعية في دماغ الطفل أو الأنسجة القريبة منه، كما أنه يعد من أشهر أنواع السرطانات انتشارًا بين الأطفال.
وذكرت أن أعراضه تشمل صداعا متكررا، وضغطا متزايدا في الرأس، وغثيانا، ومشاكل في الرؤية، ويعتمد علاج المرض على نوع الورم وحجمه وموقعه وعمر الطفل وحالته الصحية.
وأضافت أن طرق العلاج تشمل العلاج الكيميائي، والعلاج الدوائي الموجه، وإعادة التأهيل، والجراحة، والعلاج الإشعاعي، في حين يمكن الوقاية منه من خلال رفع مناعة الطفل، وتجنب تعرض الطفل للأشعة بشكل كبير، ومتابعة الطبيب إذا كان الطفل يعاني متلازمة أو خللا جينيا وراثيا. وفق “أخبار 24”.