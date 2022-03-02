“الغذاء والدواء” تصدر بيانا بشأن مقطع متداول يزعم تسبب الملح مع الليمون في الإصابة بالأمراض

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، بيانًا بشأن مقطع متداول لشخص يدعي أن تفاعل الملح مع الليمون يسبب العديد من الأمراض بخلاف الملح الصخري.
وأكدت الهيئة عدم صحة الادعاءات التي ذكرت في المقطع المتداول، مشيرة إلى أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعيا في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح إلى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس .
ولفتت إلى أن الغرض من إضافة اليود لملح الطعام هو الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم” 1843 SFDA.FD/GSO”. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة أنواعه حيث إن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.