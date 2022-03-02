“البنك المركزي” يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي، يوم أمس (الثلاثاء)، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة ميسر المالية لتقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات بلغ 16 شركة، بجانب حصول 9 شركات على موافقة أولية.
وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة، مؤكدًا أنه سيواصل السعي لتمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.