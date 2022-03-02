“المسند”: خلال مارس ستبدأ الخماسين .. وهذ خصائصها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إن فترة المنخفضات الجوية المسماة بـ”الخماسين” تبدأ عادة خلال شهر مارس.
وأضاف أن من خصائص هذه الفترة أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطة العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.
ونوه بأن فصل الربيع يعد أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.
وأضاف أن أمطار شهري مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو. وفق “أخبار 24”.