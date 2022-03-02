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رياضة > أبوجبل يوقع عقد رعاية مع وكيل أعمال سعودي وسط أنباء عن اقترابه من النصر-
02/03/2022   3:50 م

أبوجبل يوقع عقد رعاية مع وكيل أعمال سعودي وسط أنباء عن اقترابه من النصر-

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وقع لاعب حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري محمد أبوجبل مع شركة سعودية مختصة في التسويق الرياضي، لتكون ممثلاً حصرياً له في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت الشركة صوراً لتوقيع أبوجبل مع ممثلها ووسيط أعمال اللاعبين نواف المهدي، وذلك في ظل أنباء عن اقترابه من الانضمام لصفوف نادي النصر.

ودخل أبوجبل الفترة الحرة مع ناديه الزمالك في يناير الماضي، فيما أكدت أنباء أنه وقع بالفعل عقود انضمامه للنصر لمدة موسمين، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن النصر كان يرغب في ضم أبوجبل لصفوفه منذ نوفمبر 2021، لكن خسارة الزمالك أمام الأهلي 3/ 5 في الدوري المصري أدت لتراجع النادي عن التعاقد معه، إلا أن تألق أبوجبل في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة دفع النصر للمضي مجدداً في سبيل التعاقد مع الحارس.

أبوجبل يوقع عقد رعاية مع وكيل أعمال سعودي وسط أنباء عن اقترابه من النصر-

رياضة
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