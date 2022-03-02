ديربي الهلال والنصر غداً.. آمال كبيرة للحاق بالصدارة

يلتقي فريقا الهلال والنصر غداً (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة حاسمه يخوضها الفريقان بآمال للحاق بالصدارة.
وكانت منافسات الجولة السابقة قد اختتمت بـ4 مباريات، انتهت الأولى بفوز الباطن على الفيصلي بهدف نظيف، وتعادل الطائي أمام التعاون بهدف لكل منهما، وفوز الفتح على الاتفاق برباعية نظيفة، وفوز الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.
ويأتي النصر في الترتيب الثاني برصيد 44 نقطة؛ بعد الاتحاد الذي حافظ على صدارة البطولة برصيد 51 نقطة، فيما جاء الشباب في المركز الثالث بـ43 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 37 نقطة.
ويسعى الاتحاد للفوز بالبطولة لحصد لقبه الأول منذ موسم 2008-2009، فيما يعمل الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على النصر والحصول على 3 نقاط غالية في مشوار الفريق بالدوري.
وأشارت مصادر إلى أن ثلاثي نادي الهلال، عبدالله عطيف ومحمد البريك وناصر الدوسري سيغيبون عن المواجهة المرتقبة، لعدم جاهزيتهم،حيث يواصلون حالياً برامجهم العلاجية والتأهيلية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهلال كان قد لعب ضد النصر في دور الثمانية لكأس الملك قبل نحو أسبوعين، وانتهت المباراة بفوز الهلال 2-1 بركلة جزاء مثيرة للجدل، وقد ذكرت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، أن الحكم أخطأ في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدف الانتصار قبل عشر دقائق من النهاية.