بالصور.. رئيس الجامعة يرعى حفل “عطاء ووفاء”

تقديراً وعرفاناً لجهودهم ووفاء لما قدموه في سبيل الارتقاء بالجامعة ، كرمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1443هـ ممثلة بعمادة الموارد البشرية منسوبيها المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين للعام 1443هـ تحت شعار “عطاء ووفاء” والبالغ عددهم (44) وذلك برعاية سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي وبحضور الوكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس بمسرح الجامعة الرئيس بالمدينة الجامعية بالخرج.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى عميد عمادة الموارد البشرية المكلف الدكتور ماجد بن نايف الشيباني كلمته قدم فيها خالص الشكر والتقدير للمتقاعدين والمتقاعدات نظير ما قدموه من عطاءات خلال فترة عملهم في الجامعة متمنياً لهم دوام الصحة والنجاح وأن يمدون الوطن الغالي بخبراتهم الطويلة وعطاءاتهم المتميزة في مواقع ومجالات أخرى ، بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً احتوى على كلمات وتعبير لمشاعر المتقاعدين والمتقاعدات تجاه جامعتهم وزملائهم واستعراض انجازاتهم ، عقب ذلك ألقى الأستاذ الدكتور فهد بن علي العندس كلمة المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين رفعوا من خلالها بالغ شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم في هذا الاحتفاء مبدين اعتزازهم بما قدموه طيلة سنوات حياتهم العملية في رحاب جامعة الأمير سطام وما بذلوه من إسهامات ساعدت في تطوير الجامعة في كل مجالاتها وتخصصاتها العلمية والبحثية والإدارية معبرين في الوقت ذاته عن الحب العميق الذي يحملونه في قلوبهم للجامعة ومؤكدين انهم يفخرون ويحتفظون في ذاكرتهم أعمالًا وانجازات ستبقى خالدة في سجلاتهم الشخصية بعد سنوات طويلة من العمل في رحاب الجامعة ، عقب ذلك قُدم قصيدة شعرية تحت عنوان “ولسوف يبقى الود” ألقاها الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الهذيلي خصصت لهذه المناسبة ، تلاها كلمة سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي نوه من خلالها بدور المتقاعدين في بناء الأجيال وقال مع تسارع خطوات الجامعة وتعدد برامجها وتنوع تخصصاتها ازداد عطاؤكم أيها الزملاء والزميلات الأكارم ولكم في كل عمادة أو كلية أو إدارة أثر وفي كل برنامج أكاديمي بصمة وفي كل نظام وخطة للجامعة علامة وشاهد منحتم الجامعة أجمل أوقاتكم تؤدون واجباتكم صباحاً وتسهرون مساء على شؤون الجامعة حرصاً على تطورها وتقدمها كل فيما يختص به ويحسنه وقضيتم زمناً طويلاً في خدمة الوطن بكل مسؤولية وأمانة هكذا دوماً هو شأن الأوفياء المخلصين الذين وطنوا أنفسهم على العطاء ، وفي ختام الحفل قام سعادة رئيس الجامعة بتوزيع الدروع التذكارية على المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والتقاط الصور التذكارية.
وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة قد أصدرت عدد خاص من صحيفة الجامعة “سطام” الورقية بالتزامن مع تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين للعام 1443هـ تحت شعار “عطاء ووفاء” تقديراً وعرفاناً لهم وأشتمل اصدار العدد على مقالات ورسائل من وكلاء وعمداء الجامعة موجهة للمتقاعدين إضافة إلى تقرير يحكي عن كيف يستمتع المتقاعدون بحياتهم من منظور إسلامي.