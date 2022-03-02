“الضمان الصحي”: إدراج تغطية تكاليف زراعة الكلى ضمن منافع التأمين.. وإضافة 7 فحوصات استكشافية

أدرج مجلس الضمان الصحي عددا من المنافع الصحية الإضافية ضمن تغطيات وثيقة التأمين الصحي الموحدة، أبرزها تغطية زراعة الكلى، وإضافة 7 فحوصات استكشافية لعدد من الأمراض، أبرزها سرطان الثدي، إضافة إلى تغطية الأمراض الجنسية المعدية.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة لـ”أخبار 24″ أنه تم صياغة وثيقة الضمان الصحي لتحقيق 7 أهداف رئيسية ترتكز على رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي، ومن أبرزها في مجال تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين وتغطية تكاليف زراعة الكلى، وإضافة إجراءات لجراحة السمنة.
وقاية المستفيدين
وأضاف أبو عمارة أنه تم إضافة 7 فحوصات استكشافية في محور وقاية المستفيدين “الفحص المبكر والاستكشافي” منها الفحص الاستكشافي لسرطانات “الثدي، وعنق الرحم، والقولون”، وفحص هشاشة العظام، واللقاحات للكبار، وتغطية الأمراض الجنسية المعدية. وفق “أخبار 24”.
تـسهيل وصول الخدمة للفئة المستفيدة
وبيّن أن من أبرز ما تم تحديثه في مجال تـسهيل وصول الخدمة للفئة المستفيدة، شمول الوثيقة في تقديم الرعاية المنزلية للمرضى المنومين لتمكينهم من استكمال علاجهم بالمنزل حسب أفضل الممارسات الطبية، ورعاية الجروح بعد الجراحة، بالإضافة إلى الحالة الطبية المستدعية، وتزويد الأدوية الوريدية بعد الجراحة وفي الحالات الطبية المستدعية، ورعاية القسطرة البولية، والطب الاتصالي، ودليل الأدوية التأميني.
تعزيز الصحة وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين
وأشار إلى أن التغطية التأمينية تشمل تكاليف الرعاية الصحية الشاملة في مجال تعزيز الصحة؛ وذلك لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وكذلك العلاج الهرموني البديل، أما في مجال تنظيم الأسرة، فقد شمل رفع حد التغطية التأمينية للصحة النفسية، وفي محور الحد من مضاعفات المرض، فقد شملت التشوهات الخلقية المهددة للحياة حاليا أو مستقبلا، ورفع حد التغطية التأمينية لمنفعة غسيل الكلى، إضافة إلى برنامج شامل لمرضى السكري.