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جديد المحليات > بالفيديو.. اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2022» إلى قاعدة نلس الأمريكية
02/03/2022   7:44 م

بالفيديو.. اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2022» إلى قاعدة نلس الأمريكية

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وصلت مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في تمرين «العلم الأحمر – 2022»، اليوم (الأربعاء)، إلى قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت المجموعة المشاركة في التمرين الأطقُم الجوية الفَنية، فضلا عن 6 طائرات من طراز ف-15 إس اي مُتعدِدَة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها.

وتعد هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية لهذا التمرين والذي يتميز بالدقة في إعداد السيناريوهات التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة والتصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، وأيضاً دراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق التصدي لها. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن مشاركة المملكة في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد والقتال.

صور

صور

صور

صور

بالفيديو.. اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2022» إلى قاعدة نلس الأمريكية

جديد المحليات
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