“الموارد البشرية” تواصل جولاتها الرقابية لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جولاتها على مختلف الأنشطة التجارية، لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
ونفذت الوزارة خلال الفترة (16 فبراير – 1 مارس 2022) 704 جولات رقابية شملت جميع مناطق المملكة.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لجولات مراقبيها على محلات لقطع غيار السيارات وورش تصليح وصيانة السيارات وغيرها من المحلات والمنشآت التجارية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، التي أعلنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، انتهت في 16 فبراير المنصرم. وكانت قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها في أغسطس 2021 لمدة 6 أشهر إضافية.
جانب من الحملات الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن #البرنامج_الوطني_لمكافحة_التستر_التجاري، خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2022. pic.twitter.com/WXk2v21ixP
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 2, 2022