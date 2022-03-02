بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة بكورونا .. “الصحة” تستذكر شهداءها الذين فقدوا حياتهم لحماية المواطن والمقيم

أحيت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ذكرى شهدائها الذين فقدوا حياتهم خلال مسيرتهم العملية في مواجهة جائحة كورونا.
وذكرت الوزارة أن اليوم 2 مارس يوافق “يوم شهيد الصحة”، الذي تجسدت فيه أمجاد شهدائها وبطولاتهم، الذين ضحوا بحياتهم في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم.
واستعرضت الوزارة صورًا لعدد من منسوبيها الذين فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة، ومشاعر بعض أسرهم، التي امتزجت ما بين الحزن لفراقهم وفخرهم بكون الراحلين شهداء خدموا الوطن وضحوا بحياتهم لسلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الثانية لتسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة.
اليوم نستذكر فيه أمجاد شهداء الصحة وبطولاتهم، الذين بذلوا أرواحهم.
وضحوا بحياتهم في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم.
2 مارس من كل عام#يوم_شهيد_الصحة pic.twitter.com/oifoS9wfJB
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 2, 2022