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جديد المحليات > بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة بكورونا .. “الصحة” تستذكر شهداءها الذين فقدوا حياتهم لحماية المواطن والمقيم
02/03/2022   7:44 م

بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة بكورونا .. “الصحة” تستذكر شهداءها الذين فقدوا حياتهم لحماية المواطن والمقيم

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أحيت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ذكرى شهدائها الذين فقدوا حياتهم خلال مسيرتهم العملية في مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة أن اليوم 2 مارس يوافق “يوم شهيد الصحة”، الذي تجسدت فيه أمجاد شهدائها وبطولاتهم، الذين ضحوا بحياتهم في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

واستعرضت الوزارة صورًا لعدد من منسوبيها الذين فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة، ومشاعر بعض أسرهم، التي امتزجت ما بين الحزن لفراقهم وفخرهم بكون الراحلين شهداء خدموا الوطن وضحوا بحياتهم لسلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الثانية لتسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة.

بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة بكورونا .. “الصحة” تستذكر شهداءها الذين فقدوا حياتهم لحماية المواطن والمقيم

جديد المحليات
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