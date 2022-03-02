منها تخفيض فترة بقاء المعتمرين في المطار.. أمير مكة يناقش خطط الجهات الحكومية لموسم رمضان

ترأس أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، اجتماع لجنة الحج المركزية والذي تخلله استعراض خطط الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وعرضت اللجنة خطط الجهات الحكومية لموسم رمضان، ومنها التوسع في أتمتة إجراءات خدمات الاستقبال والتوديع وتخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار.
كما شملت الخطة تكثيف الجولات الميدانية والرقابية، ورفع جاهزية المنافذ ونقاط الفرز والتجمع داخل المنطقة المركزية، وزيادة أعداد الحافلات البديلة المخصصة لنقل ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.