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جديد المحليات > شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
02/03/2022   7:44 م

شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره بالرياض، اليوم (الأربعاء)، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالملك حمد ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة،  أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وعدد من مستشاري خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان،  ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق). وفق “أخبار 24”.

كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من المسؤولين والوزراء.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

شاهد.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

جديد المحليات
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