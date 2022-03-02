عقب وصوله الرياض.. ملك البحرين: السعودية ركيزة أمن المنطقة.. ونقدر دورها الاستراتيجي لخدمة القضايا العربية والإسلامية

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال، عقب وصوله إلى الرياض، اليوم (الأربعاء): “يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس)، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع “. وفق “أخبار 24”.
وجدد ملك البحرين تقديره وامتنانه للجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.
وأكد أن البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة، لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، مشددًا على أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.