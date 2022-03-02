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جديد المحليات > ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه
02/03/2022   7:44 م

ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

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غادر الرياض، اليوم (الأربعاء)، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان في وداعه، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز،  وسفير خادم الحرمين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق).

ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

وفق “أخبار 24”.

ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

جديد المحليات
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