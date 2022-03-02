ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر الرياض، اليوم (الأربعاء)، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
كما كان في وداعه، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق).
#فيديو_واس | جلالة ملك #البحرين يغادر #الرياض وسمو #ولي_العهد في مقدمة مودعيه.#ملك_البحرين_في_الرياض | #واس pic.twitter.com/d3mbDcsweW
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 2, 2022
وفق “أخبار 24”.