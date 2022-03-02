نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مستشار وزير “الصناعة”: لجنة صناعة اللقاحات تهدف لتحديد أفضل التقنيات والتصنيع داخل المملكة
02/03/2022   10:20 م

بالفيديو.. مستشار وزير “الصناعة”: لجنة صناعة اللقاحات تهدف لتحديد أفضل التقنيات والتصنيع داخل المملكة

+ = -
638

أوضح مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، نزار حريري، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية يهدف إلى تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات، والتي يتطلب من المملكة الاستثمار فيها لنقل المعرفة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن القرار سيسهم في بناء منصات محلية بمواصفات عالمية، بحيث تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها من حيث تكوين خطوط تصنيع بالداخل لتأمين احتياجات المملكة والشرق الأوسط وإفريقيا ودول العالم الإسلامي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير القطاع وتوحيد الجهود فيه من أجل الوصول إلى النتائج بأسرع وقت، وبمفهوم صناعي موحد.

بالفيديو.. مستشار وزير “الصناعة”: لجنة صناعة اللقاحات تهدف لتحديد أفضل التقنيات والتصنيع داخل المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200987.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.