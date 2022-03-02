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جديد المحليات > رئيس برنامج “الأراضي البيضاء”: المتبقي 105 أيام على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض
02/03/2022   10:20 م

رئيس برنامج “الأراضي البيضاء”: المتبقي 105 أيام على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض

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أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض 105 أيام، مشيرًا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

وأوضح، خلال مشاركته في ورشة عمل ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، أن الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم ويملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق على الملاك الرسوم وفقا لحصة كل شريك.

وأشار الحماد إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن المطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنبا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خُصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستُفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.

رئيس برنامج “الأراضي البيضاء”: المتبقي 105 أيام على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض

جديد المحليات
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