“الصحة”: 9 لقاحات معتمدة بالمملكة.. وهذه إجراءات تسجيل المأخوذ منها في الخارج

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، آلية تقديم طلب اعتماد لقاحات كورونا التي تم أخذها خارج المملكة.
وأكدت أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال تقديم طلب، يبدأ بتعبئة النموذج والانتظار لمرحلة إخضاعه للمراجعة، ثم البت في الأمر بالقبول وإرساله للربط مع “توكلنا” أو الرفض.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، موضحة أن الطلب قد يستغرق تنفيذه حتى 5 أيام عمل.
وذكرت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة للدخول إلى المملكة، تشمل فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجانسن، وسينوفارم، وسينوفاك، وكوفاكسين، وسبوتنيك، وكوفوفاكس. وفق “أخبار 24”.
وحددت وزارة الصحة مجموعة من الاشتراطات لاستقبال الطلب:
• وجود هوية وطنية أو هوية مقيم أو هوية زائر.
• المستندات المطلوب إرفاقها: صورة من جواز السفر وصورة من شهادة التطعيم.
• إدخال المستندات بصيغة PDF.
• التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:
1- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.
2- أن تكون صادرة بإحدى اللغات (العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية).
3- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح وتاريخه ورقم التشغيلة.