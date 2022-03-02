تستعرض متوسط أسعار الإيجارات بالمدن والأحياء.. تعرّف على خدمة “المؤشر الإيجاري” بمنصة سكني

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خدمة “المؤشر الإيجاري” في منصة سكني بالتكامل مع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2022.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات، بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
ويشمل إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى ست مدن، هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والخبر، والمدينة المنورة)، حيث سيتم وضع متوسط لأسعار الإيجار للوحدات السكنية في أحياء هذه المدن، إضافة إلى وضع متوسط سعر متري للوحدات التجارية للأحياء، بما يزيد من شفافية الأسعار، والعقود المبرمة في القطاع الإيجاري.
ويهدف “المؤشر الإيجاري” إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، بناءً على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار. وفق “أخبار 24”.
وتُظهر الخدمة مدى المتوسط السعري وعدد الصفقات للعقود منذ 2019 مع تحديثها بشكل دوري، بناء على العقود التجارية والسكنية الموثقة في شبكة إيجار في المدن والأحياء التي تشملها الخدمة، بما يعطي تفصيلا واضحا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.
ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة “التقارير والبيانات”.