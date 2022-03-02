“هيئة النقل” مشاريع النقل العام بالحافلات ستغطي 9 مدن ومحافظات

أكدت الهيئة العامة للنقل أن مشاريع النقل العام بالحافلات في مدن ومناطق المملكة المعلن عن إطلاقها في الربع الأول في عام 2022 تشمل 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مساراً ترددياً، بمسافة تصل إلى نحو أكثر من 1.6 ألف كيلومتر.
وأوضحت أن عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الإستراتيجية يبلغ 276 حافلة، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشاريع النقل العام بالحافلات يبلغ 691 محطة توقف.
وأشارت إلى أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة وهي منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الهيئة بأن مشاريع النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.