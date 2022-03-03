طقس اليوم.. عاصفة ترابية تؤدي لانعدام بالرؤية على عدة مناطق وأمطار رعدية بالمدينة والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) التي تشهدها مدن ومناطق المملكة.
وتوقع المركز، تكوّن عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
ونوه إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على مناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وكذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، فيما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، على أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن حركة الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج مترًا ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.