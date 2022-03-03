بالصور.. -الأمير سعود بن جلوي يشهد حفل “فرح جدة” للاحتفاء بأكثر من ألفي عريس

شهد محافظ جدة المكلَّف الأمير سعود بن جلوي، حفل “فرح جدة 2022″، للاحتفاء بأكثر من ألفي عريس، وذلك برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة “زواج” الدكتور أنس بن عبدالوهاب، أن هذا الحفل هو الأكبر والأضخم في تاريخ الأفراح التي أقامتها جمعية “زواج” على مدار 20 دورة سابقة وأسهمت في زواج ما يقارب 100 ألف شاب وفتاة.
وجرى خلال الحفل تدشين “ميثاق القيم” للزوجين، والسحوبات على الجوائز للعرسان، تلاه تكريم محافظ جدة المكلَّف للرعاة والداعمين للحفل المقام في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات.
وفق “أخبار 24”.