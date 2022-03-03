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جديد المحليات > الأولى من نوعها في العالم.. نجاح تجربة توفير تغطية 5G عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع بمشروع البحر الأحمر
03/03/2022   9:03 ص

الأولى من نوعها في العالم.. نجاح تجربة توفير تغطية 5G عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع بمشروع البحر الأحمر

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أجرت المملكة أول تجربة في العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس وإيجاد حلول مبتكرة لأبرز التحديات العالمية في ضمان استمرارية الخدمة من خلال أنظمة المنصات عالية الارتفاع ” HAPS “التي تقوم بعمل أبراج الاتصالات الأرضية.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء) عن نجاح تنفيذ التجربة في منطقة مشروع البحر الأحمر، لتوفير التغطية لنطاق يصل إلى أكثر من 450 كم2.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي أن التجربة تجسد ريادة المملكة في تبني تقنيات الاتصالات اللاسلكية وما تمثله كموقع جاذب للاستثمار في التقنيات الناشئة والمستقبلية.

وأشار إلى أنها ستقود لفتح آفاق جديدة للاستخدامات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتغطية المناطق النائية حول العالم وإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لها وفق أحدث التقنيات، وإيجاد الحلول الرقمية في حالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث، وتوفير السعات المطلوبة للمناسبات والفعاليات المؤقتة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التقنية الجديدة تراعي الجوانب الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية، حيث تعتمد في عملياتها التشغيلية على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقليل الانبعاثات الكربونية.

الأولى من نوعها في العالم.. نجاح تجربة توفير تغطية 5G عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع بمشروع البحر الأحمر

جديد المحليات
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