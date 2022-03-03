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جديد المحليات > “التجارة”: 178 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والبحرين خلال 6 سنوات
03/03/2022   9:03 ص

“التجارة”: 178 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والبحرين خلال 6 سنوات

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كشفت وزارة التجارة، عن وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة والبحرين خلال الـ6 سنوات الماضية منذ عام 2016 وحتى عام 2021 إلى 178 مليار ريال.

وبيّنت الوزارة، أن حجم التبادل التجاري في عام 2016 كان 36 مليار ريال، وفي 2017 بلغ 24.3 مليار، وكذلك 3306 مليارات ريال في عام 2018، و33.7 مليار عام 2019، و27.2 مليار خلال عام 2020، و23.2 مليار في عام 2021.

ونوهت إلى تواجد 2335 شريكاً بحرينياً في شركات المملكة، و47 سجلاً تجارياً لشركة بحرينية في المملكة، و3266 سجلاً تجارياً لمؤسسة بحرينية في المملكة.

التجارة

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: 178 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والبحرين خلال 6 سنوات

جديد المحليات
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