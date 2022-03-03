بينها الاستعلام عن عقود الزواج.. “العدل” تستعرض أبرز خدمات تطبيق “ناجز”

أوضحت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق “ناجز” للمستخدمين.
وتشمل الخدمات المقدمة عبر “ناجز”، خدمة الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن طلب تنفيذ، والاستعلام عن عقود الزواج، وحجز موعد كتابات العدل المتنقلة، والتحقق من الصك العقاري، وخدمة قضاياي، والاستعلام عن الوكالات، والاستعلام عن عقار، والتحقق من معاملة، ودليل المحامين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق “ناجز” تجاوز 4.5 مليون مستفيد.
أبرز الخدمات العدلية عبر #تطبيق_ناجز#ناجز_يغنيك
— وزارة العدل (@MojKsa) March 2, 2022