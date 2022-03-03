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جديد المحليات > بينها الاستعلام عن عقود الزواج.. “العدل” تستعرض أبرز خدمات تطبيق “ناجز”
03/03/2022   9:03 ص

بينها الاستعلام عن عقود الزواج.. “العدل” تستعرض أبرز خدمات تطبيق “ناجز”

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أوضحت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق “ناجز” للمستخدمين.

وتشمل الخدمات المقدمة عبر “ناجز”، خدمة الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن طلب تنفيذ، والاستعلام عن عقود الزواج، وحجز موعد كتابات العدل المتنقلة، والتحقق من الصك العقاري، وخدمة قضاياي، والاستعلام عن الوكالات، والاستعلام عن عقار، والتحقق من معاملة، ودليل المحامين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق “ناجز” تجاوز 4.5 مليون مستفيد.

بينها الاستعلام عن عقود الزواج.. “العدل” تستعرض أبرز خدمات تطبيق “ناجز”

جديد المحليات
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