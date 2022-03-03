ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى 5.9 مليون

كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.9 مليون مستثمر للربع الرابع لعام 2021م، بزيادة أكثر من 115 ألف مستثمر.
وأكدت، خلال النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2021، ارتفاع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية بنسبة 225% مقارنة بالربع السابق بما يزيد على 68 مليار ريال.
وأشارت إلى أنه بنهاية الربع الرابع وصل عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة (210 شركات) وفي السوق الموازية نمو (14 شركة). وفق “أخبار 24”.
وبينت أن من ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة نمو عدد الصناديق الاستثمارية إلى 751 بنهاية الربع الرابع 2021، مع ارتفاع حجم أصولها بنسبة 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.