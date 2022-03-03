جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تنظم المؤتمر الدولي للمواد المتقدمة وتطبيقاتها 2021

برعاية معالي وزير التعليم / الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنظم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية ، المؤتمر الدولي للمواد المتقدمة وتطبيقاتها .
ويمتد على مدى ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الأثنين الرابع من شهر شعبان 1443هـ الموافق التاسع من شهر مارس 2022 .
يشارك في هذا المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء والباحثين المختصين في علوم المواد من جامعات وجهات بحثية عالمية بارزة في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية – المملكة المتحدة – فرنسا – اسبانيا – ماليزيا – الصين – الهند و باكستان، إضافة إلى العديد من الباحثين المشاركين من الجامعات المحلية والعربية. لقد لقي هذا المؤتمر اقبالاً كبيراً من الباحثين والمهتمين على مستوى العالم، حيث أن عدد المسجلين لحضور فعاليات المؤتمر يزيد عن (1200) باحث وباحثة.
وستنطلق فعاليات المؤتمر الافتراضي الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين السابع من مارس بكلمة إفتتاحية لرئيس لجنة إدارة أعمال المؤتمر عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحارثي، يليها كلمة لمعالي وزير التعليم يلقيها نيابة عنه سعادة رئيس الجامعة الأُستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن هلال الطلحي .
وتأتي إقامة هذا المؤتمر النوعي إيماناً من إدارة الجامعة بالأهمية الكبيرة التي تحققها العلوم التطبيقية في مجال علم المواد، حيث يُعَدُّ باكورة مؤتمرات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والأول من نوعه على مستوى المنطقة الوسطى في هذا المجال، ويمثل جزءاً مهماً من جهود الجامعة في تشجيع البحث العلمي وتعزيز التفاعل بين الباحثين والمهتمين في الجامعات السعودية وأقرانهم حول العالم .
وتأكيداً على أهمية الدور الذي تؤدية الجامعات السعودية ومنها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، في دفع عجلة التقدم بخطى ثابتة نحو تطوير البرامج البحثية وما يعكسة ذلك ايجابياً على المجالات التطبيقية التي تستهدف الصناعات الوطنية السعودية وتخدم التوجهات والأهداف الاستراتيجية بشكل عام .