ديربي النصر والهلال.. موقعة الـ116 مليون يورو

يتجدد الصراع بين الغريمين التقليديين الهلال حامل اللقب ونظيره النصر، في مباراة قمة الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب “مرسول بارك” بجامعة الملك سعود بالرياض.
مواجهة النصر والهلال في “ديربي الرياض” هي الأغلى في القيمة السوقية بين أندية دوري المحترفين، حيث بلغت قيمتها السوقية 116.11 مليون يورو (484.5 مليون ريال)، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.
ويتفوق فريق الهلال على نظيره النصر في القيمة السوقية؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق الأزرق 60.43 مليون يورو نحو (252.1 مليون ريال)، مقابل 55.68 مليون يورو، (232.35 مليون ريال) للفريق الأصفر.
ويعد أغلى 3 لاعبين أجانب في فريق الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا بـ12.50 مليون يورو (52.1 مليون ريال)، واللاعب المالي موسى ماريغا بـ9 ملايين يورو (37.5 مليون ريال)، والبرازيلي ميشيل ديلغادو بـ7 ملايين يورو (29.2 مليون ريال).
ويأتي سالم الدوسري أغلى اللاعبين المحليين في صفوف الهلال بـ 2.80 مليون يورو (حوالي 11.6 مليون ريال)، يليه ياسر الشهراني بـ 2 مليون يورو (8.3 مليون ريال)، ومحمد البريك بـ (8.3 مليون ريال).وفق “أخبار 24”.
فيما يعد أغلى 3 لاعبين أجانب في صفوف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ 11.5 مليون يورو (48 مليون ريال)، والأرجنتيني بيتي مارتينيز بـ 10 ملايين يورو (41.7 مليون ريال)، الكاميروني فينسينت أبو بكر بـ9 ملايين يورو (37.5 مليون ريال).
وجاء أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف الفريق الأصفر سلطان الغنام بـ 3 ملايين يورو (12.5 مليون ريال)، وعبدالمجيد الصليهم بـ بمليون يورو (4.1 مليون ريال)، عبدالفتاح عسيري بمليون يورو (4.1 مليون ريال).